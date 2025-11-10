В сквере у Театральной площади Саратова открыли памятник художнику Боголюбову

В Саратове 10 ноября состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся живописцу Алексею Боголюбову, основателю местного художественного музея.

Монумент установлен в сквере у Театральной площади.

Инициатива установки памятника была поддержана губернатором Романом Бусаргиным в год юбилея Радищевского музея.

Важно отметить, что финансирование проекта осуществлялось из внебюджетных источников. Автором скульптурной композиции стал саратовский мастер Андрей Щербаков.

Напомним, что 7 ноября в историческом здании музея состоялась памятная церемония, посвященная Боголюбову, проведенная в соответствии с завещанием самого художника-мариниста.

