На саратовскую чиновницу мошенники оформили несколько «левых» СИМ-карт без ее ведома

Жителям Саратовской области напомнили о способах защиты от мошенников с помощью портала «Госуслуги».

Об этом рассказала первый заместитель министра цифрового развития региона Анастасия Черепанова.

Черепанова отметила, что ежедневно в России фиксируется около 10 миллионов мошеннических звонков. По её словам, на федеральном уровне уже действуют такие меры, как запрет на нецелевую передачу сим-карт и блокировка спам-звонков из-за границы.

Чиновница также отметила, что на портале «Госуслуги» доступна функция проверки всех телефонных номеров, оформленных на гражданина. Пользователи могут отказаться от лишних сим-карт, которыми не пользуются. По данным ведомства, этим сервисом воспользовались уже 200 миллионов раз. Сама замминистра призналась, что при проверке обнаружила несколько номеров, которые не оформляла лично.

Кроме того, на портале можно установить самозапрет на оформление кредитов и проведение сделок с недвижимостью. При этом Анастасия Черепанова подчеркнула, что ключевым фактором в борьбе с мошенничеством остаётся личная бдительность самих граждан.

Ольга Сергеева