На Саратовскую область идёт циклон с обильными снегопадами и перепадом температур

На территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий.
Региональные и муниципальные власти предупредили население о предстоящих сложностях 30 января.
Губернатор Роман Бусаргин заявил о прогнозе на сильные снегопады, которые могут продолжаться несколько дней, и поручил профильным службам обеспечить своевременную уборку снега.
Мэр Саратова Михаил Исаев также обратил внимание на прогнозируемые синоптиками резкие перепады температур и дал указание коммунальным службам города быть в готовности к изменению погодной обстановки.
