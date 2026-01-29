На Саратовскую область идёт циклон с обильными снегопадами и перепадом температур

На территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий.

Региональные и муниципальные власти предупредили население о предстоящих сложностях 30 января.

Губернатор Роман Бусаргин заявил о прогнозе на сильные снегопады, которые могут продолжаться несколько дней, и поручил профильным службам обеспечить своевременную уборку снега.

Мэр Саратова Михаил Исаев также обратил внимание на прогнозируемые синоптиками резкие перепады температур и дал указание коммунальным службам города быть в готовности к изменению погодной обстановки.

Ольга Сергеева