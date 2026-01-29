За январь саратовские охотники убили уже 126 лисиц

В Саратовской области в январе 2026 года охотники добыли 126 лисиц. Об этом сообщили в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

После Нового года в регионе продолжилась программа стимулирующих выплат: за каждую сданную тушку охотник получает 1200 рублей, из которых 400 рублей направляются на утилизацию в ветеринарной службе. Общий лимит на вознаграждение в этом году установлен на 1250 особей.

Наибольшая активность отмечена в Красноармейском районе, где лимит в 33 особи уже исчерпан, а также в Марксовском (25 лисиц) и Вольском (22) районах. Всего охота велась в 11 районах области.

Для получения выплаты необходимо сдать тушку в ветеринарный пункт, предварительно уточнив наличие остатка по районному лимиту, а затем подать заявление в комитет.

Отметим, что добыча лисицы как вида в Саратовской области не лимитирована: охотники, имеющие разрешение на добычу пушных животных, могут отстреливать их без количественных ограничений.

Алиса Эай