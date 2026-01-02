На Саратовскую область надвигается новая магнитная буря

В субботу 3 января над Саратовской областью ожидается очередная магнитная буря.

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии предупредили о новой магнитной буре, которая накроет регион в ночь на 3 января.

По прогнозам, интенсивные геомагнитные колебания начнутся около 01:00 по местному времени, достигнут пика (уровень G1) к 04:00 и продлятся до 19:00.

Повышенная солнечная активность может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Возможны головные боли, слабость, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. Врачи рекомендуют в этот период внимательнее следить за своим здоровьем, особенно людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Ольга Сергеева