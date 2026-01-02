По национальном проекту досрочно завершили ремонт трех дорог в Саратовской области

В Саратовской области подвели итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в дорожной сфере.

В 2025 году были подписаны соглашения на ремонт 58 участков региональных дорог. Хотя 20 из них планировалось завершить в 2026 году, подрядчики выполнили работы досрочно.

Первыми объектами, сданными в 2026 году, стали:

Транзитный маршрут в р.п. Татищево (ул. Дорожная и Энергетиков), который соединил новый путепровод с селом Идолга и выездом на федеральную трассу.

Маршрут в Аткарске протяжённостью 6,3 км, обеспечивающий подъезд к школам, детсаду и спортивным объектам. Его планировали сдать в конце сентября 2026 года.

Дорога по ул. Центральной в селе Двоенка Лысогорского района.

В министерстве также сообщили, что готовность ещё десяти переходящих объектов в шести районах области превышает 90%.

Ольга Сергеева