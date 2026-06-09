На Саратовскую область снова надвигаются кратковременные дожди с грозами

Жителей Саратовской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на предстоящую ночь и день 9 июня.

По информации регионального ГУ МЧС, температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, а в пониженных местах — до +6 градусов. Днем температура поднимется до +24…+29 градусов.

Ожидается, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а порывы днем могут достигать 14 метров в секунду.

Также местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании своих дел.

Ольга Сергеева