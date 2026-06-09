СК России расследует аварийное состояние жилого общежития в Саратове

В эфире федерального телеканала была озвучена информация о критическом состоянии общежития в Саратове, где жители выражают недовольство условиями проживания.

Они сообщают о многочисленных трещинах в стенах и основании здания, протечках крыши и обвалах потолков. По словам жильцов, здание начало разрушаться несколько лет назад, однако после косметического ремонта оно было исключено из перечня аварийных, что оставило людей в небезопасной обстановке.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но, по их словам, эти обращения не принесли результатов. В ответ на ситуацию следственные органы Следственного комитета России по Саратовской области инициировали уголовное расследование, которое в настоящее время передано в суд и находится на стадии рассмотрения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Денису Костину подготовить доклад. В этом докладе должны быть изложены выводы расследования и меры, принятые для защиты прав жильцов.

Ольга Сергеева