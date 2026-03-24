На шести улицах Саратова установят новые светофоры

В Саратове появятся новые светофоры у социальных объектов.
Комитет дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова анонсировал установку новых светофоров в городе. Конкретные сроки монтажа пока не называются, однако адреса уже определены.
В ведомстве подчеркнули, что локации выбраны не случайно: рядом с ними расположены социальные объекты.
«Здесь проходят маршруты к социальным объектам, поэтому особенно важно регулировать поток машин и пешеходов», — пояснили в комитете.
Перечень адресов, где появятся новые регулировщики движения, пока не раскрывается.
