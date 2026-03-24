МВД будет лишать саратовцев прописки, если она окажется фиктивной

МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации.

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект приказа, устанавливающий порядок снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной прописки. Документ должен вступить в силу с 1 мая.

Основанием для отмены регистрации станут юридические доказательства фиктивности: предоставление подложных документов или заведомое намерение не проживать по месту регистрации. Такие факты могут быть установлены в ходе расследования уголовных дел или разбирательств по административным правонарушениям.

Проект жестко регламентирует сроки принятия решения. Подразделение, выявившее нарушение, в течение трех рабочих дней направляет информацию в орган регистрационного учета. После подготовки проекта решения уполномоченное лицо направляет его на утверждение, которое должно занять не более двух рабочих дней. Еще один день отводится на внесение данных в ведомственную систему миграционного учета. Собственник жилого помещения также получит уведомление о принятом решении.

Ольга Сергеева