На шести улицах Саратова в -20 отключили отопление

В Октябрьском районе Саратова 18 января произошло аварийное отключение горячего водоснабжения и тепла в ряде жилых домов.

Причиной инцидента, согласно информации от ресурсоснабжающей организации «Т Плюс», стало повреждение на трубопроводе по адресу ул. 2-я Садовая.

Специалисты предприятия приступили к неотложным работам по устранению дефекта.

По данным компании, ограничения затронули потребителей, проживающих на следующих улицах: 2-я Садовая, Большая Садовая, Политехническая, а также на 1-й Детской, 2-м Детском проезде и 4-м Комсомольском проезде.

Подача услуг ГВС и отопления должна быть восстановлена до двух часов ночи.

Ольга Сергеева