На саратовский регион идут аномальные крещенские морозы до -32 градусов

В ближайшие дни Саратовскую область ждут сильные морозы.

Сегодня и завтра — 18 и 19 января — температура окружающего воздуха в регионе упадет до аномальных в регионе значений: по области — от -25 до -32°C, в Саратове — до -25…-29°C.

Погода будет преимущественно без осадков, но с риском гололеда.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, с ночными порывами до 12 м/с.

Днем потеплеет до -12…-17°C, однако морозы останутся суровыми.

Метеорологи рекомендуют жителям одеваться теплее и минимизировать время пребывания на улице.

Ольга Сергеева