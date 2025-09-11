На Славянской площади Саратова высадили более 1500 деревьев и кустарников

Один из главных въездов в Саратов преображается.

Проект по развитию Славянской площади реализуется при поддержке Вячеслава Володина и уже меняет облик города. Так, на участке, где ранее было завершено расселение граждан из ветхих и аварийных домов, высажено 46 катальп, 132 можжевельника и 1400 саженцев дерена.

Об этом сообщает ТГ-канал «Саратов. Важное».

Работы также включали подготовку грунта и монтаж системы автоматического полива, а на всех этапах специалистами осуществлялся контроль. Растения подобраны с учетом климатических условий региона. Сейчас они приживаются и к следующему сезону создадут полноценный зелёный массив, — отмечают авторы паблика.