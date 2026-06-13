Набережная Саратова вновь в центре внимания рыбаков из-за лещей

Саратовские рыболовы меняют тактику.

Рыбалка на городской набережной стала настоящим испытанием для любителей спиннинга. Как только вода ушла, судак покинул прибрежные зоны и переместился в глубины Волги.

Но рыбаки не унывают. Теперь их главная цель — лещ. Особенно удачными стали ночные вылазки. Например, Леонид поймал рекордного леща весом почти 4 кг.

Его секрет успеха прост: фидер и обычный навозный червь. Фото трофея появилось в группе рыболовов «ВКонтакте» и вызвало бурю обсуждений.

Не отстают и любители хищника. Федор из Энгельса вернулся с уловом — щука весом более 3 кг, пойманная на «стенке». Правда, пришлось отпустить трех небольших щурят — мелкую рыбу никто не берет.

Ольга Сергеева