Саратовские мусульмане в Курбан-байрам забили более 1000 жертвенных овец

Мусульмане Саратовской области раздали 28 тонн мяса нуждающимся на Курбан-байрам.

В Саратовской области в рамках празднования Курбан-байрам, который прошел с 27 по 30 мая, мусульмане раздали около 28 тонн мяса нуждающимся. Об этом сообщила пресс-служба «Духовного управления мусульман Саратовской области» 11 июня.

В рамках этой акции помощь получили более тысячи семей, включая малоимущих, многодетных, пенсионеров и родных участников СВО. В общей сложности было забито 26 коров и более тысячи овец. Процедура забоя осуществлялась в соответствии с правовыми и санитарными нормами на специально отведенных для этого местах, — сообщили в пресс-службе ДУМСО.

Наибольшее количество жертвенного мяса, около 6,2 тонн, было распределено общиной, отвечающей за Дергачевский, Ершовский и Озинский районы. Кроме того, часть мяса была передана в медресе и в детский лагерь «Зеркальный», что подчеркивает важность заботы о нуждающихся в обществе.

Курбан-байрам — это один из главных исламских праздников, который символизирует заботу о бедных и необходимость делиться благами с теми, кто в этом нуждается. В этом году праздник выпал на 16 июня, и его отмечают в различных регионах России, где мусульмане собираются для совместной молитвы и жертвоприношений.

Ольга Сергеева