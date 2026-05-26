На социальную сферу в 2025 году направили 130,5 млрд рублей

В регионе состоялись публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2025 год.

Министр финансов области Ирина Бегинина рассказала о ключевых параметрах бюджета. Руководитель финансового ведомства подчеркнула, что бюджетная политика области была направлена на сохранение устойчивости финансовой системы и выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

«В 2025 году налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 125,8 млрд рублей. В целом за пять последних лет доходы бюджета выросли суммарно в 1,8 раза, что стало возможным благодаря комплексу мер по стимулированию социально-экономического развития региона и эффективному взаимодействию с федеральным центром», — отметила министр финансов области.

Объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет составил 62 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета перечислено 58,1 млрд рублей. В течение года область получила дополнительно, сверх первоначально распределенных средств, более 15 млрд рублей. Основной объем привлечен при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. С учетом безвозмездных поступлений совокупные доходы областного бюджета составили 187,8 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2025 году возросли до 202,1 млрд рублей, из них более 65% — это финансирование социальной сферы.

«Для обеспечения мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов в 2025 году израсходовано 3,7 млрд рублей, поддержку материнства и детства – 4,7 млрд рублей, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 5 млрд рублей, льготы специалистам, работающим и проживающим на селе, – 1 млрд рублей, выплаты другим категориям – 19,4 млрд рублей», — рассказала Ирина Бегинина.

На оплату труда работников бюджетной сферы из областного бюджета, направлено 58,7 млрд рублей, из них по категориям, на которые распространяется действие Указов Президента России 2012 года, — 38,4 млрд рублей. Выполнены требования законодательства в части ежегодной индексации с 1 октября заработной платы работников бюджетной сферы и доведения минимального размера оплаты труда до установленного федерального уровня.

Об этом сообщает министерство финансов Саратовской области.