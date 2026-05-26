В Красноармейске в рамках акции «Вода России» очистили Козий парк и русло реки

В городе Красноармейск Саратовской области прошёл экологический субботник в рамках всероссийской акции «Вода России».

Основной площадкой мероприятия стал Козий парк, где участники провели уборку территории и работы по благоустройству.

К акции присоединились сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, представители районной администрации, образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественники. Во время субботника участники собрали мусор, привели в порядок зелёные зоны и высадили молодые саженцы.

Одним из ключевых этапов экологической акции стала расчистка русла реки Голый Карамыш. Со дна водоёма удалось поднять большое количество бытового мусора, включая автомобильные шины и крупногабаритные отходы. Организаторы отмечают, что такие работы необходимы для восстановления экологического состояния реки и сохранения природного баланса.

Начальник управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Владимир Гончаров подчеркнул, что подобные мероприятия помогают формировать экологическую культуру и показывают важность совместной работы по охране окружающей среды.

Акция «Вода России» проводится в разных районах региона на регулярной основе. По словам организаторов, такие субботники способствуют улучшению экологической ситуации и поддержанию чистоты водоёмов и общественных пространств.

Фото: Минэкологии