На Советской разбились 25-летний мужчина на мопеде с 14-летней пассажиркой

Подросток пострадал в аварии с мопедом в Краснокутском районе Саратовской области.

В четверг 17 июля поздно вечером в селе Дьяковка произошло ДТП с участием мопеда Racer. По предварительной информации, 25-летний водитель потерял контроль над транспортным средством на улице Советской, что привело к опрокидыванию ТС.

В результате аварии травмы получили как сам водитель, так и его 14-летняя пассажирка. Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ.