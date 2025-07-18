В мечети Усть-Курдюма состоялся семейный пикник

На территории мечети «Амина» поселка Усть-Курдюм 13 июля прошел семейный пикник, в котором приняли участие разные поклонения мусульман города Саратова.

Инициатором и основным организатором мероприятия выступил Молодёжный совет при Благотворительном фонде «Юмарт» при поддержке Духовного управления мусульман Саратовской области. Целью проведения пикника стало укрепление общинных связей, духовное воспитание и создание благоприятной среды для общения.

К собравшимся обратился муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов. В своем наставлении он поделился историей из жизни посланника Аллаха, мир ему, который прививал молодому поколению принципы веры и упования на Всевышнего. Муфтий подчеркнул доверие и почтительное отношение пророка Мухаммада, мир ему, к детям, призвав родителей и всех взрослых брать этот пример.

Главным угощением стал ароматный плов, приготовленный специально для этого события. Помимо этого, каждая семья внесла свой вклад в общий стол, принеся салаты, выпечку и фрукты с собой.

Для юных участников пикника была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Дети участвовали в «Веселых стартах», а также рисовали красками и акрилом.

Стоит отметить, Духовное управление мусульман Саратовской области при поддержке БФ «Юмарт» проводит подобные пикники не первый год. Как отмечают организаторы, важно создавать подобные площадки для совместного досуга и передачи традиционных семейных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Фото ДУМСО