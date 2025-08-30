На стадионе «Сигнал» в Энгельсе укладывают натуральный газон

Завершается второй этап реконструкции стадиона «Сигнал» в Энгельсе. На футбольное поле начали укладывать натуральный газон — это финальная часть работ по созданию современной спортивной инфраструктуры.

В прошлом году отремонтировали административный корпус, тренажерный зал, раздевалки и душевые, установили новое освещение.

В 2025 году из регионального бюджета выделили 35,9 млн рублей на восстановление трибун, укладку резинового покрытия беговых дорожек и подготовку зоны для будущего катка.

Стадион станет многофункциональной площадкой для тренировок взрослых и детей, а также проведения соревнований. Муниципальные власти совместно с общественностью определяют перечень спортивных секций, которые будут работать на обновлённом объекте.