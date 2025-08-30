В саратовских колледжах открыли шесть новых востребованных специальностей

В учреждениях среднего профессионального образования Саратовской области появились шесть новых специальностей, ориентированных на потребности регионального рынка труда.

Обновление перечня направлений проводится с 2022 года для подготовки кадров по актуальным профилям.

Новые специальности:

-«Наладчик литейного и кузнечного оборудования» (Энгельсский механико-технологический колледж);

-«Технология аналитического контроля химических соединений» (Вольский технологический колледж);

-«Машинист крана (крановщик)» (Саратовский техникум отраслевых технологий);

-«Мастер по изготовлению швейных изделий» (Саратовский колледж водного транспорта, Балашовский и Краснокутский лицеи);

-«Социально-культурная деятельность» (Саратовский областной колледж искусств);

-«Скульптура» (Саратовское художественное училище имени Боголюбова).

Многие студенты трудоустраиваются ещё во время практики, что решает проблему занятости выпускников. Обновление специальностей проводится с учётом запросов промышленных предприятий и организаций региона.