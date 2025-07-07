На строительство моста в Саратове у Зуборезного власти выделили 2,8 млрд

В Саратове объявлен конкурс на строительство путепровода у станции Зуборезный.

Правительство Саратовской области разместило на портале госзакупок тендер на возведение автомобильной эстакады в Заводском районе Саратов. Новый мостовой переход призван разгрузить проблемный железнодорожный переезд, где регулярно образуются пробки.

Согласно проектной документации, четырехполосный путепровод протяженностью 217 метров будет оборудован пешеходными дорожками. Сдача объекта намечена на ноябрь 2027 года.

Стартовая стоимость строительных работ оценивается в 2,8 млрд рублей. Окончательная сумма определится по результатам торгов, которые состоятся 24 июля. Победитель аукциона приступит к реализации проекта в ближайшее время.