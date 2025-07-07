Саратов опустился на 70-е место в зарплатном рейтинге российских городов

Саратов опустился в рейтинге городов по уровню зарплат.

Согласно новому исследованию РИА Новости, Саратов занял 70-е место в рейтинге российских городов по уровню доходов, потеряв шесть позиций по сравнению с предыдущим периодом.

Топ-3 городов с самыми высокими зарплатами:

Южно-Сахалинск (445 тыс. руб. в сфере добычи полезных ископаемых)

Москва (293 тыс. руб. в банковском секторе)

Анадырь (282 тыс. руб. в строительной отрасли)

В Саратове наиболее доходной сферой остаётся профессиональная и научная деятельность со средней зарплатой 88 тыс. руб., что на 5 тыс. больше, чем годом ранее.

Отмечается, что среднероссийский уровень заработной платы в первом квартале 2025 года достиг 85 тыс. руб. Для 70% граждан страны зарплата остаётся основным источником дохода.