На стройке в Саратове грузом с башенного крана убило 19-летнего рабочего

Днём 20 сентября на строительной площадке на улице Университетской в Саратове погиб молодой человек.

По данным СУ СКР, при выполнении работ башенный кран отклонился от вертикального положения, и находившийся на нём груз ударил 19-летнего рабочего. От полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Следователи проводят обыски, осмотр места происшествия, допросы ответственных лиц и назначают экспертизы.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева прокуратура Кировского района проводит проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что со стрелы автокрана сорвался бункер для бетонной смеси. Прокуроры оценят соблюдение трудового законодательства и правил охраны труда.

Ольга Сергеева