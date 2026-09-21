Омбудсмен: Жалоб на нарушение избирательных прав в Саратовской области не поступало

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Ольга Николайченко подвела итоги мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе Единого дня голосования 2026.

По её словам, на протяжении всех трёх дней голосования сотрудники аппарата омбудсмена осуществляли мониторинг организации и проведения голосования на избирательных участках региона.

«В ходе мониторинга была проверена организация проведения голосования на избирательных участках Саратовской области, проведён мониторинг участков, расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также осуществлены посещения медицинских учреждений, где были организованы временные избирательные участки для граждан, находящихся на лечении», — сообщила Николайченко.

Она отметила, что в центре внимания находились вопросы соблюдения установленного законом порядка проведения голосования, обеспечения доступности избирательных участков и создания необходимых условий для реализации гражданами конституционного права избирать и быть избранными.

По словам омбудсмена, в аппарат поступали обращения граждан по вопросам, связанным с организацией голосования и реализацией избирательных прав.

«Обращения преимущественно носили информационно-разъяснительный характер и были связаны с необходимостью получения соответствующей информации. За период проведения голосования жалоб на нарушение избирательных прав граждан в адрес Уполномоченного не поступало», — подчеркнула Николайченко.

Вместе с тем, по её словам, мониторинг избирательного процесса продолжается. На следующем этапе осуществляется наблюдение за соблюдением установленного законом порядка подсчёта голосов, подведения итогов и установления результатов выборов на территории Саратовской области.

«Работа по обеспечению соблюдения избирательных прав граждан продолжается до завершения всех предусмотренных законодательством процедур», — резюмировала омбудсмен.

Ольга Сергеева