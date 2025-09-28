На субботнике в Саратове горожане собрали мусора на 500 самосвалов

В ходе масштабного общегородского субботника в Саратове было убрано 10 тысяч кубометров отходов.

Такой объем соответствует полному заполнению 500 самосвалов. О результатах акции сообщил в соцсетях мэр Михаил Исаев.

Градоначальник отметил активное участие горожан: на уборку вышли тысячи саратовцев и представители многочисленных организаций. Работы проводились в ключевых зонах отдыха, включая сад Радищева, Парк Победы, сквер Дружбы народов и другие общественные территории.

В настоящее время весь собранный мусор готовится к транспортировке на специализированный полигон для последующего размещения.

Ольга Сергеева