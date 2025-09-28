В Саратовской области существенно выросла заболеваемость COVID-19 в сентябре

За прошедшую неделю в Саратовской области зарегистрирован 321 случай заражения коронавирусом.

Этот показатель на 27.4% выше данных предыдущей семидневки, когда было выявлено 252 случая.

В настоящее время в областной инфекционной больнице имени Иванова находятся на лечении 27 несовершеннолетних пациентов с COVID-19. Структура диагнозов распределилась следующим образом: у 8 детей диагностирована пневмония, у 18 — ОРЗ, у одного — гастроэнтерит.

Суммарная заболеваемость за восемь месяцев 2024 года составила 2756 случаев, что в 4.3 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Ольга Сергеева