На СВО геройски погиб саратовский контрактник Андрей Колесников

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое военнослужащих из Саратовской области.
О гибели своих земляков сообщили администрации муниципалитетов.
По официальной информации, безвозвратные потери составили:
Юрий Ефремов из Саратова;
Андрей Колесников из Балашовского района;
Сергей Павлов из Вольского района.
Сержант Андрей Колесников, 1975 года рождения, отправился в зону боевых действий по контракту. Похоронен на малой родине.
Рядовой Сергей Павлов был предан земле 16 декабря в посёлке Сенной. Подробности биографии Юрия Ефремова официально не раскрываются.
Напомним, специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных областях России четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.
Ольга Сергеева