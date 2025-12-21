На СВО геройски погиб саратовский контрактник Андрей Колесников

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое военнослужащих из Саратовской области.

О гибели своих земляков сообщили администрации муниципалитетов.

По официальной информации, безвозвратные потери составили:

Юрий Ефремов из Саратова;

Андрей Колесников из Балашовского района;

Сергей Павлов из Вольского района.

Сержант Андрей Колесников, 1975 года рождения, отправился в зону боевых действий по контракту. Похоронен на малой родине.

Рядовой Сергей Павлов был предан земле 16 декабря в посёлке Сенной. Подробности биографии Юрия Ефремова официально не раскрываются.

Напомним, специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных областях России четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева