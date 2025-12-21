Перед переводом денег банки будут уточнять родство

В российских банках при попытке совершить крупный перевод начали проводить дополнительную проверку и уточнять степень родства между отправителем и получателем средств.

Об этом сообщают федеральные СМИ.

Если система идентифицирует операцию как подозрительную, перевод блокируется. После этого с клиентом связывается сотрудник службы финансовой безопасности. В ходе беседы он может запросить полные данные получателя, уточнить характер отношений с ним, а также цель предстоящей траты денег.

Данная мера вводится в рамках усиленного контроля за транзакциями для противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям.

Ольга Сергеева