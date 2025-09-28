На СВО геройски погибли жители 5 муниципальных районов Саратовщины

В муниципальных образованиях Саратовской области сообщили о гибели шестерых военнослужащих в ходе специальной военной операции.

Балашовский район прощается с Сергеем Васильевым. В Ершовском районе объявлено о гибели Дмитрия Аванесяна и Дениса Козлова, в Базарно-Карабулакском — Александра Табуловича.

Новоузенский район потерял Рустама Ихсангалиева, а Краснокутский район — Артура Лазарева.

Губернатор Роман Бусаргин и представители местной власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Ольга Сергеева