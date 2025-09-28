Фонд «Александр Невский» помог саратовским семьям с детьми-инвалидами

Мобильная бригада специалистов Благотворительного фонда «Александр Невский» завершила годовую очную работу с десятью семьями в Базарно-Карабулакском районе.

Напомним, в этих семьях воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты разных профилей оказывали комплексную поддержку семьям, включая коррекционно-развивающие занятия, психолого-педагогическое сопровождение, правовую консультацию, организацию индивидуальных встреч и предоставление необходимых методических материалов. Уникальностью проекта стали онлайн-консультации специалистов для родителей, которые продолжатся до декабря текущего года.

Консультации велись в рамках проекта «Школа семейного развития», поддержанного Фондом президентских грантов, — сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.

Ольга Сергеева