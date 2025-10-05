На СВО геройски погиб саратовский штурмовик Игорь Шиленков

В зоне СВО погибли еще трое военнослужащих из Саратовской области.

Согласно официальным сообщениям, с фронта не вернулись живыми Игорь Шиленков (Марксовский район), Виталий Шумилин (Озинский район) и Самондар Алиев (Энгельсский район).

Известны подробности биографии лишь Игоря Шиленкова. Уроженец Саратова, выпускник местной школы и ПТУ, после армейской службы работал директором частной компании в Марксе. На фронте служил рядовым в штурмовой роте. Его похороны состоятся 6 октября.

Ранее также была подтверждена гибель других уроженцев региона — Армана Рыскалиева, Мурата Утивалиева и Данила Борисова.

СВО продолжается 4-й год. Число погибших на фронте российских военных не разглашается.

Ольга Сергеева