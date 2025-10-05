В Саратове на доме олигарха Романа Абрамовича установили мемориальную табличку

В Саратове на доме № 31 по улице Советской, где первые полгода после рождения жил будущий олигарх Роман Абрамович, появилась неофициальная памятная табличка.

Как сообщает издание «Регион 64», надпись на ней перечисляет его статусы, включая владение футбольным клубом «Челси» и нахождение под международными санкциями.

Напомним, ранее у этого подъезда местные девушки оставляли сушки и записки — существовало поверье, что это поможет найти богатого жениха. Сейчас эти подношения исчезли, возможно, из-за жалоб жильцов на голубей или усилий дворника.

Ольга Сергеева