На СВО погиб гранатометчик из Энгельса Александр Бутенко

Еще трое уроженцев Саратовской области погибли в ходе спецоперации.

В администрациях районов Саратовской области подтвердили гибель трех военнослужащих, участвовавших в СВО. Среди них — Самат Черкешев (Александрово-Гайский район), Сериккали Кажгалиев (Дергачевский район) и Александр Бутенко (Базарно-Карабулакский район).

Сериккали Кажгалиев (06.09.1983 г. р.) был родом из поселка Первомайский. Работал в компании «Деметра».

Александр Бутенко (04.06.1989 г. р.) родился в Энгельсе. Окончил Ключевскую школу (2005 г.) и саратовское ПТУ (2007 г.). После срочной службы отправился в зону СВО по контракту в августе 2024 года, занимал должность гранатометчика в штурмовом подразделении. Погиб 6 ноября 2024 года, похоронен в селе Ключи.

Информация о Самате Черкешеве не раскрывается. Его похоронили в Новоалександровке.

Ранее в регионе уже сообщали о гибели других бойцов — Владимира Семко, Алексея Шигорева и Рустама Жумагалиева.

Специальная военная операция продолжается 4-й год на территории Украины и в приграничных областях России. Общее число потерь со стороны ВС РФ, в том числе — саратовских военнослужащих, строго засекречено.