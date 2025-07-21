В Энгельсе собрали более 100 тысяч тонн зерна

Энгельсские аграрии пересекли отметку в 100 тысяч тонн по сбору зерна.

— Достигнут отличный результат, вопреки сложным погодным условиям, — сообщает в своем ТГ-канале глава района Максим Леонов. — Обмолочено 34,5 тыс. га зерновых, собрано 100,1 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 29 ц/га.

Лидерство удержали предприятия и фермеры: ИП глава КФХ Елисеев А.А., ООО «Садко», ИП глава КФХ Губер Д.А., ООО «Наше дело», ООО «Солнечное», ООО «Березовское». Лучшие показатели комбайнеров — Блинов Андрей (843 т), Пряхин Игорь (651 т), Маслов Александр (556 т).

Максимальные объемы перевозки обеспечили водители ООО «Березовское»: Ухин Андрей (1130 т), ИП глава КФХ Губер Д.А.: Юрин Александр (1081 т), УНПО «Поволжье»: Джумабеков Аскар (924 т).

Одновременно продолжается уборка овощей и раннего картофеля, а также подготовка кормовой базы на зиму. Уже заготовлено 9,5 тыс. тонн сена, 5,2 тыс. тонн соломы и другие корма.

Активная подготовка полей под будущий урожай 2026 года: планируется засеять 45 тыс. га озимыми культурами. В работе также вспашка зяби и обработка семян.