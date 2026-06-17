В бою на СВО погиб контрактник Торопов из Саратовской области

В Саратовской области простились с тремя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции.

Среди них:

Николай Хридин (12.12.1975) из Балаковского района, который окончил училище по специальности «пчеловод» и погиб в бою 2 июня 2026 года. Прощание с ним состоится 18 июня.

Иван Торопов (05.03.1983) из Балашовского района, который переехал в Саратовскую область и ушел на СВО по контракту. Он также погиб в бою и был похоронен сегодня, 17 июня.

Денис Безбородов из Екатериновского района, о биографии которого чиновники не раскрыли информацию. Прощание с ним прошло также сегодня в поселке Екатериновка.

Саратовская область, как и многие другие регионы России, продолжает хоронить военных, погибших на фронтах продолжающейся пятый год спецоперации.

Ольга Сергеева