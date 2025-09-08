На СВО погибли три бойца из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области.

Как сообщили районные администрации, с фронта не вернулись живыми Филипп Чазов (Турковский район), Николай Заляднов (Вольский район) и Никита Черников (Балаковский район).

Рядовой Николай Заляднов был похоронен в Вольске 7 сентября. Никита Черников, 2005 года рождения, уроженец Маркса, скончался 1 сентября от полученных в бою ранений. Его похороны состоятся 9 сентября. Биографические данные Филиппа Чазова официально не раскрываются.

Родным и близким погибших военнослужащих выражаются соболезнования.