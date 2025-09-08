В Саратовской области ищут инженеров в Горный на зарплату до 157 тысяч рублей

В Саратовской области появились три новые вакансии для специалистов инженерного профиля.

Соответствующая информация была размещена на портале «Работа России».

В перечне предложений от работодателей значатся позиции начальника отдела автоматизированных систем в поселке Горный с заработной платой до 157 тысяч рублей, ведущего инженера АСУ ТП в компании «Т Плюс» с окладом 63-66 тысяч рублей, а также инженера группы эксплуатации в «Ростелекоме» с доходом до 48 тысяч рублей.

Указанные вакансии актуальны для соискателей, проживающих в Саратове и других муниципальных образованиях региона.