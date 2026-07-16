На тематической карте России размещены более 400 саратовских инвестплощадок

Саратовская область широко представлена на федеральной цифровой платформе «Инвестиционная карта РФ».

Здесь собраны сведения о свободных площадках для вложения капитала.

По данным министра инвестиционной политики Александра Марченко, на платформе доступно свыше 400 участков и объектов региона, готовых к освоению под инвестпроекты в различных секторах экономики. Ресурс содержит информацию как о новых земельных участках для строительства, так и о готовых объектах для переноса деятельности. Каждая площадка снабжена данными: адрес, площадь, назначение, доступ к электричеству, газу, водоснабжению и транспорту. На карте также отмечены территории с особым статусом и налоговыми преференциями.

Инвесторы могут направить запрос напрямую через функционал платформы или обратиться за консультацией в Корпорацию развития Саратовской области.

Ольга Сергеева