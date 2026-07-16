Причиной ДТП со столбом на улице Разина стал сердечный приступ автоледи

Причиной ДТП в центре Саратова, где пострадала женщина-водитель, стал сердечный приступ, сообщает региональное управление Росгвардии.

Авария произошла вечером 8 июля напротив дома № 2Б по улице Степана Разина. 50-летняя женщина на Hyundai внезапно потеряла управление и врезалась в столб. Водителя госпитализировали с травмами.

Первыми на помощь пострадавшей пришли сотрудники Росгвардии. Они обесточили аварийный автомобиль, чтобы предотвратить возгорание, оказывали женщине доврачебную помощь до приезда скорой и организовали оцепление места происшествия. Об этом сообщили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировала бригада медиков.

Ольга Сергеева