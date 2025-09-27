На территориях больниц Саратова проводят благоустройство

В ряде больниц Саратова уже выполнили благоустройство территорий в рамках новой региональной программы.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.



— В Саратовской городской детской клинической больнице на улице Тархова в рамках первого этапа оборудовали в новом месте игровую площадку для детей и заасфальтировали входные группы в отделения, зоны отдыха, а также парковку. Комплексный ремонт не проводился почти 40 лет. Площадь территории учреждения большая, поэтому принято решение продолжить благоустройство в следующем году. Планируется привести в порядок задний двор.

В городской больнице № 9 отремонтировали подход к главному корпусу и пищеблоку. С главным врачом обсудили планы по благоустройству территории. Учреждение активно подключится к этому вопросу. И здесь в дальнейшем появятся лавочки и урны, а также клумбы с цветами.

Ранее на прямой линии озвучивал, что программа по ремонту территорий медучреждений будет продолжена. В новый этап 2026 года войдут 22 учреждения.

Подготовила Ольга Сергеева