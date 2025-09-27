В школах и детсадах Саратовской области устанавливают современные системы очистки воды

В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в образовательных учреждениях Саратовской области продолжается монтаж локальных очистных сооружений. Новое оборудование уже установлено в двух школах Энгельсского района и двух детских садах Саратова.

В образовательных центрах сел Липовка и Подстепное современные фильтры обеспечат чистой питьевой водой около 200 школьников. В саратовских детских садах №236 «Лукоморье» и «Малышок» на станции Тарханы очистные системы улучшат качество воды для более чем 250 воспитанников.

По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, в 2024 году программа охватит 39 школ и детских садов в 9 районах региона. Большая часть работ уже выполнена. В прошлом году аналогичные мероприятия позволили обеспечить качественной водой около 3500 учащихся.