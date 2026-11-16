На торги выставили имущество «Саратовоблжилстроя» опального Писного

Арестованную недвижимость компании «Саратовоблжилстрой» выставили на торги более чем за 28,5 млн рублей.

Извещение по распоряжению областного Росимущества появилось на платформе ГИС «Торги». Причина задолженности не уточняется.

Продаются 5 нежилых помещений: 296,9 кв. м на 1-м проезде Скоморохова, 138,8 кв. м на Блинова, 11,3 кв. м на Мысникова и два помещения на Зелёной Долине (18,3 и 18,5 кв. м).

Ранее агентство «Триада» пыталось обанкротить компанию на 50,4 млн, но суд вернул иск из-за нехватки документов; аналогичное заявление подала омская ИФНС №7 — заседание 7 декабря.

Компанию, основанную опальным экс-депутатом облдумы Леонидом Писным, прежде считали одним из лидеров регионального строительного рынка, но её положение пошатнулось после претензий мэрии к качеству работ в Иволгино и Лесной республике в 2022 году. Из открытых источников известно, что Писной эмигрировал из России.