Студенческий театр ПИУ РАНХиГС – в пятерке лучших в России

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Экспертным советом Минобрнауки России завершена оценка работ Всероссийского конкурса студенческих театральных постановок «Искусство объединяет». Конкурс объединил студенческие театры вузов со всей страны.

Его цель — раскрытие творческого потенциала молодежи и развитие репертуара, посвященного дружбе, взаимному уважению и единству народов страны.

В числе победителей конкурса – студенческий театр «5БУКВ» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Творческий коллектив завоевал первое место в категории «Любительские театры» в номинации «Лучший драматический спектакль» с постановкой «Ванька Жуков».

Победа театра «5БУКВ» — результат совместной работы студентов, режиссера и всех участников постановки. «Ванька Жуков» был высоко оценен экспертным советом, в который вошли представители Минобрнауки России, Минкультуры России, Союза театральных деятелей России, Росмолодежи, Российского общества «Знание» и других организаций.

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