На трассе под Саратовом рецидивист расстрелял трех уголовников и скрылся

В Калининском районе Саратовской области мужчина открыл стрельбу по троим гражданам.

В ночь на 29 июня на автодороге вблизи города Калининска произошёл серьёзный инцидент. В ходе ссоры 41-летний местный житель несколько раз выстрелил, предположительно из охотничьего ружья, в сторону троих мужчин.

В результате нападения пострадавшие — 34, 38 и 60 лет — с огнестрельными ранениями туловища и нижних конечностей были госпитализированы в районную больницу. По данным ГУ МВД, все участники конфликта ранее были неоднократно судимы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность стрелявшего. После совершения преступления он скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Ольга Сергеева