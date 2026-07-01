Почти 40 тысяч смертей в год: как алкоголь убивает россиян

В Саратовской области проходит Неделя снижения смертности от внешних причин.

С 29 июня по 5 июля в Саратовской области проходит Неделя, посвященная снижению смертности от внешних причин. Инициатором мероприятия выступило региональное министерство здравоохранения.

Врачи напоминают, что под внешними причинами смертности понимаются не болезни, а несчастные случаи и умышленные действия, такие как:

ДТП

Случайные отравления

Падения

Утопления

Ожоги

Убийства и самоубийства

Особую тревогу медиков вызывает алкоголь. Он не только становится причиной острых отравлений, но и провоцирует ДТП, драки, падения и суициды. Ежегодно алкоголь уносит жизни около 40 тысяч россиян.

По словам главного врача Саратовского областного центра общественного здоровья Риммы Яхиной, большинство таких смертей можно предотвратить. Для этого необходим комплексный подход, включающий ограничение продажи алкоголя, усиление контроля на дорогах и обучение навыкам первой помощи.

«Снижением смертности от внешних причин занимаются не только медицинские работники, но и государственные, общественные и правоохранительные органы. Во многих случаях летальные исходы обусловлены отсутствием своевременной помощи в первые минуты. Знание алгоритмов оказания первой помощи позволяет существенно повысить шансы на сохранение жизни до прибытия медиков», — подчеркнула Римма Яхина.

Ольга Сергеева