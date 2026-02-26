На Тверской в Саратове маршрутка протаранила припаркованные автомобили

В Саратове маршрутка врезалась в три припаркованные иномарки, пострадала пассажирка автобуса.

В Ленинском районе Саратова 25 февраля произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель автобуса «ГАЗ» (маршрут № 61) наехал на припаркованные автомобили «Киа», «УАЗ» и «Джили».

Авария случилась вечером напротив дома № 38 по улице Тверская. В результате столкновения 68-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Сергеева