Депутат Панков об отчете правительства: Володин обозначил волнующие людей вопросы

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил в своем канале сети Мах, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства Михаила Мишустина обозначил ключевые темы, волнующие россиян.

Это — повышение тарифов ЖКХ и работа «Почты России».

Панков подчеркнул, что вопрос необоснованного роста тарифов особенно остро стоит в его округе, в частности в Балакове, когда город почти весь февраль оставался без нормативного отопления.

Парламентарий выразил надежду, что обсуждение этих проблем на высоком уровне повлияет на работу ресурсоснабжающих организаций.

Ольга Сергеева