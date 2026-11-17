В Саратове ищут подрядчика для содержания 15 кладбищ.

Итоги торгов подведут 26 ноября, победителю готовы заплатить до 5 млн рублей из городского бюджета.

Работы пройдут с 1 января по 31 декабря 2027 года на Елшанском, Новом городском, Воскресенском, Еврейском, Старообрядческом, Увекском и Новом Увекском кладбищах, а также в Березиной Речке, Дубках, Соколовом, Расково, Усть-Курдюме, Долгом Буераке и Пристанном.

Подрядчику предстоит вывозить мусор и снег, убирать пыль и листья с проездов и дорожек, привлекая самосвалы, погрузчики, тракторы и ломовоз.