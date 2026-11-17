Швейная фабрика «БТК Групп» в Саратове набирает сотрудников.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Михаил Торгашин на заседании комитета по промышленности областной думы.

По словам чиновника, потребность в кадрах связана не с общим дефицитом сотрудников, а с целенаправленным замещением работников из Индии местными специалистами. Компания проводит «агрессивную кадровую политику»: с начала 2026 года на предприятии уже заменили 200 иностранных сотрудников саратовцами.

Оплата труда на фабрике сдельная и зависит от выработки. Как отметил Торгашин, изначально у прибывших индийских работников была высокая производительность, и это послужило стимулом для местных специалистов. Сейчас немало саратовских швей получают свыше 100 000 рублей.

Сейчас фабрика готова принять 1200 работников.